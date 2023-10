Eishockey-Standort Selb: DEL2-Ligenleiter lobt Weg der Selber Wölfe

Mit gleich mehreren Siegen hintereinander und Tabellenplatz 6 in der DEL2 läuft es für die Selber Wölfe gerade richtig gut. Auch der Ligenleiter der DEL2 René Rudorisch schätzt die Chancen für das Eishockey-Team in dieser Saison gut ein. Generell zeigte er sich bei einem Besuch in Selb beeindruckt, welchen Weg die Selber Wölfe gehen:

Die Liga sieht Rudorisch insgesamt als ausgeglichen an. Besonders gut angekommen sei, dass die Schiedsrichter nun Strafen in der Halle durchsagen. Die neuen Playdown-Regeln seien dagegen bei den Fans auch auf Kritik gestoßen.