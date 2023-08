Eishockey: Spielplan für kommenden DEL2-Saison steht fest

In ein bisschen mehr als einem Monat geht es für die Selber Wölfe wieder aufs Eis. Am 15. September startet die neue DEL2-Saison. An diesem Tag steht auch das erste Spiel für die Wölfe an. Sie spielen zuhause gegen die Lausitzer Füchse. Die DEL2 hat heute nämlich den offiziellen Spielplan für die Saison 2023/2024 veröffentlicht. Die Hauptrunde endet demnach am 52. Spieltag, der am 3. März stattfindet. Die Endrunden starten dann am 6. März mit den Pre-Playoffs. Start der Playdowns ist am 13. März.