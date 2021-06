Eishockey-Spieler Peterka ab August im NHL-Camp der Sabres

München/Buffalo (dpa) – Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka kämpft von Mitte August an um einen Platz im NHL-Kader der Buffalo Sabres. Noch hat der 19 Jahre alte Stürmer, der bislang für den EHC Red Bull München spielte, keine Informationen über seine aktuellen Chancen. «Für nächste Saison haben sie aber noch nichts gesagt. Ob ich schon NHL spiele, hängt vom Camp ab und davon, welche Spieler sie sonst noch holen. Mitte August gehe ich rüber», sagte Peterka in einem Interview der «Mediengruppe Münchner Merkur tz» (Mittwoch).

Unklar ist, ob das Talent bis dahin noch sein Abitur schafft. Der bisherige Münchner Profi ist per Fern-Modell an einem Gymnasium in Hamburg angemeldet und lernt online in München. «Ich bin noch nicht ganz fertig. Der letzte Teil der Saison war mit drei, vier Spielen pro Woche stressig. Um zu regenerieren, musste ich mit Lernen kürzer treten. Aber ich bin dran», sagte Peterka. «Wenn ich mich bereit fühle, melde ich die Prüfung an und fahre nach Hamburg.»

Peterka hatte nach der WM in Riga einen Einstiegsvertrag bei den Sabres unterschrieben. Über die Vorbereitungscamps im Sommer hat er nun die Möglichkeit, sich einen Platz im Kader zu erkämpfen.

