Eishockey-Spektakel in Klingenthal: DEL2 feiert im Februar zehnjähriges Bestehen

Die Selber Wölfe starten im September in ihre zweite Saison in der DEL2. Die zweite Deutsche Eishockey Liga feiert im kommenden Jahr schon ihr zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird es im Februar ein großes Event in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal geben. Auf die Zuschauer wartet, laut Pressemitteilung, an drei Tagen ein wahres Eishockey-Spektakel. DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch zu den Spielen:

Das sogenannte „Hockey Outdoor Triple“ wird vom 16. bis 18. Februar stattfinden. Tickets sind ab sofort online über die Website www.hockey-outdoor-triple.com sowie über den Ticketanbieter Ticketmaster erhältlich. Alle Public-Tickets sind Stehplatzkarten und sind zum Preis von 35 Euro erhältlich. Ermäßigte zahlen 28 Euro. Gruppen-Tickets gibt es ab 20 Personen mit einem Rabatt in Höhe von fünf Prozent und ab 50 Personen sind es sogar zehn Prozent. Diese können ausschließlich über die E-Mail-Adresse des Ticketanbieters gruppen@ticketmaster.de erworben werden.