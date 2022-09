Eishockey: Selber Wölfe zu Gast beim EV Landshut

In Deggendorf konnten die Selber Wölfe am vergangenen Wochenende den Turniersieg einfahren. Heute und am Sonntag stehen weitere Vorbereitungsspiele vor dem offiziellen Start der neuen DEL2-Saison an. Das Wolfsrudel ist am Abend beim Ligakonkurrenten EV Landshut zu Gast. Erstes Bully ist um 20.15 Uhr.

Am Sonntag feiern die Selber Wölfe Heimpremiere in der rundumerneuerten NETZSCH-Arena. Ab 16 Uhr geht’s im Rahmen des „Tags der Wölfe“ gegen die Höchstadt Alligators. Sprade TV überträgt beide Partien live.