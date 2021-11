Eishockey: Selber Wölfe verpflichten Lars Reuß

Während sich die DEL2 in der Länderspielpause befindet und die Spieler ihre Blessuren auskurieren, vermelden die Selber Wölfe einen Neuzugang. Der Aufsteiger hat Stürmer Lars Reuß verpflichtet. Der 21-jährige gebürtige Memminger stand in der laufenden und vergangenen Saison im Kader der Lausitzer Füchse und absolvierte in dieser Zeit 59 DEL2-Spiele. Reuß durchlief im Nachwuchs mit Augsburg, Füssen, Iserlohn und Köln renommierte Adressen im deutschen Eishockey und soll für mehr Tiefe im Kader der Wölfe sorgen und sich unter Headcoach Herbert Hohenberger weiterentwickeln.