Eishockey: Selber Wölfe verpflichten erfahrenen Verteidiger

Die Verantwortlichen der Selber Wölfe basteln weiter mit Hochdruck am Kader für die neue DEL2-Saison. Jetzt ist man bei der Suche nach einem erfahrenen Verteidiger fündig geworden.

Kevin Lavallée verstärkt die Wölfe-Abwehr. Der 40jährige Deutsch-Kanadier geht in seine 21. Saison in Deutschland und seine Vita kann sich durchaus sehen lassen, schließlich bringt der die Erfahrung aus 513 DEL- und 364-Zweitliga-Spielen mit – zudem trug Lavallée 14mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Zuletzt stand der in Montreal geborene Verteidiger beim Nord-Oberligisten Rostock Piranhas unter Vertrag. Erfahren, körperlich robust und mit einem guten Auge ausgestattet – so fasst Geschäftsführer Jürgen Golly die Attribute des Neuzugangs zusammen. Lavallée selbst sieht sich als positiven Typen, der gute Energie ins Team bringen will – gleichzeitig verspricht er, die ganze Saison über jeden Tag sein Bestes zu geben.