Eishockey: Selber Wölfe verlieren Oberfranken-Derby

Seit zehn Spielen in Folge haben die Selber Wölfe in der DEL2 keinen Sieg einfahren können. Auch im Oberfranken-Derby gegen die Bayreuth Tigers gab es für das Team von Trainer Herbert Hohenberger nichts zu holen. Am Ende haben sie mit 0 zu 7 verloren. Zur Verfügung standen dabei lediglich elf Feldspieler und zwei Torhüter, der Rest der Mannschaft musste krankheitsbedingt passen.

Wie die weitere Saison abläuft, steht derzeit in den Sternen. Die DEL2 hat einen veränderten Spielmodus angekündigt, jedoch noch keine weiteren Details genannt.

Das nächste Spiel für die Wölfe ist schon morgen, dann auswärts beim ESV Kaufbeuren. Die Euroherz Eiszeit ist dann ab 16 Uhr 30 wieder live dabei.