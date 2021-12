Nach dem Lichtblick am vergangenen Donnerstag können die Selber Wölfe in der DEL2 erstmal keinen weiteren Eishockey-Sieg verbuchen. Am Abend waren die Wölfe zwar mit den Kassel Huskies auf Augenhöhe – am Ende stand es jedoch 2 zu 3. Für Selb haben Boiarchinov und Miglio getroffen.

Bereits morgen Abend (Di.) geht es für die Wölfe weiter – dann im Auswärtsspiel gegen die Bayreuth Tigers. Radio Euroherz berichtet wieder live in der Eiszeit.