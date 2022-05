Eishockey: Selber Wölfe verlängern mit Lukas Vantuch

Die Selber Wölfe melden eine weitere Vertragsverlängerung. Lukas Vantuch wird demnach auch in der kommenden Saison die Schlittschuhe für die Wölfe schnüren. Allerdings ist das an eine Voraussetzung geknüpft.

Der 34jährige Stürmer muss bis zum Saisonstart die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, nur dann wird die Vertragsverlängerung wirksam. Vantuch erzielte in der vergangenen Saison in 40 Spielen 25 Scorerpunkte für die Wölfe und ist damit nicht der Torjäger schlechthin – aber er gewinnt überdurchschnittlich viele Bullys, kann das Spiel lesen, gestalten und auch beruhigen und auch im Powerplay nimmt der 1 Meter 96 große und über 100 Kilogramm schwere Linksschütze eine wichtige Rolle ein. Vantuch, der während der vergangenen Saison aus Bad Tölz nach Selb gewechselt ist, möchte mit dem Club den nächsten Schritt gehen und die Wölfe zum festen Bestandteil der DEL2 machen. Im Sommer will er hart daran arbeiten, so fit wie irgend möglich für die kommende Saison zu werden.