Eishockey: Selber Wölfe trennen sich von Trainer Herbert Hohenberger

Das Gerücht hat sich in den vergangenen Tagen schon verbreitet. Jetzt gibt es die offizielle Bestätigung: Herbert Hohenberger ist nicht mehr Trainer der Selber Wölfe. Die Entscheidung sei schon im Februar gefallen, teilt der Eishockey-Verein mit. Demnach wollen die Verantwortlichen neue Impulse von außen mit einem neuen Trainer setzen. In den zweieinhalb erfolgreichen Jahren hätten alle gemerkt, dass es bei gewissen Dingen unterschiedliche Auffassungen gebe. Ein Verharren in der aktuellen Situation und Rolle in der Liga solle es nicht geben.

Hohenberger hat die Mannschaft in der Saison 2019/20 übernommen, als die Playoff-Teilnahme in der Oberliga stark gefährdet war. Ein Jahr später ist er mit den Selber Wölfen in die DEL2 aufgestiegen. Die vergangene Saison hat die Mannschaft als Tabellenletzter nach der Hauptrunde abgeschlossen, den Klassenerhalt schließlich aber geschafft.