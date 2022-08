Eishockey: Selber Wölfe starten mit Niederlage in Sokolov in den Eishockey-Winter

Die Selber Wölfe sind mit einer Niederlage in den Eishockey-Winter 2022/23 gestartet. Beim tschechischen Zweitligisten HC Banik Sokolov unterlag die Mannschaft von Sergej Waßmiller mit 1:5. Den Ehrentreffer für Selb erzielte Thompson. Kein Grund zur Panik, sagt Stürmer Nikita Naumann:

Mit im Wölfe-Kader war Tryout-Spieler Ondrej Nedved – der 30jährige Verteidiger, der zuletzt beim Oberligisten Landsberg unter Vertrag stand, spielte unauffällig.

Von Montag bis Donnerstag steht für die Wölfe nun ein weiteres Kurztrainingslager im tschechischen Tachov an – am kommenden Freitag geht es dann beim Niemeier Haustechik-Cup in Deggendorf zunächst gegen den Gastgeber, am Samstag dann entweder gegen Crimmitschau oder Herne.