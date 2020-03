Eishockey: Selber Wölfe schlagen Deggendorf, müssen in den Playoffs nach Tilburg

Zum Abschluss der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga haben die Selber Wölfe einen Sieg eingefahren. Gegen den Deggendorfer SC behielten die stark ersatzgeschwächten Wölfe trotz eines 0:2-Rückstandes bis zur 46. Minute am Ende mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand. Silbermann und Gelke trafen vor rund 11 Hundert Zuschauern in der regulären Spielzeit – Pisarik gelang nach 3 Minuten und 25 Sekunden in der Overtime der entscheidende Treffer. Trainer Herbert Hohenberger:

Am kommenden Freitag starten nun die Playoffs – dabei bekommen es die Selber Wölfe mit dem Meister der Oberliga Nord, den Tilburg Trappers aus den Niederlanden, zu tun. Gespielt wird nach dem Modus „Best of Five“, das heißt: wer drei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter.

Es sei denn der Corona-Virus macht den Vereinen einen Strich durch die Rechnung. Bundes-Gesundheitsminister Spahn empfielt, sämtliche Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen abzusagen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Wölfe-Vorstand Thomas Manzei:

Die Selber Wölfe starten am Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers in die Playoffs. Das erste Heimspiel ist für den kommenden Sonntag angesetzt.