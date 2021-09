Eishockey: Selber Wölfe schlagen Bad Nauheim

Die Selber Wölfe haben im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison gefeiert. Vor rund 500 (…)

Eishockey: Zwei Test-Heimspiele für Selber Wölfe

Die Selber Wölfe arbeiten weiter am letzten Schliff für die anstehende Eishockey-Saison in der DEL2. An diesem Wochenende stehen die (…)