Eishockey: Selber Wölfe reichen Lizenzierungsunterlagen ein

Nach der gewonnenen Eishockey-Oberliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstiegsrecht in die DEL2, haben die Verantwortlichen der Selber Wölfe fristgerecht die vollständigen Lizenzierungsunterlagen eingereicht. Trotz coronabedingter Folgen soll die Prüfung der Clubs sowohl die wirtschaftliche Stabilität für die neue Spielzeit gewährleisten als auch die Planung aufgrund bestehender coronabedingter Risiken etwas begrenzen. Die Lizenzprüfung wird voraussichtlich Mitte Juli beendet sein – mit einem Spielplan kann dann ab Ende Juli gerechnet werden. Der Saisonstart ist am 1. Oktober geplant – gespielt wird zunächst eine Doppelrunde, die am 6. März 2022 beendet sein soll; danach folgen Playoffs bzw. Playdowns.