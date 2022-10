Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Schon morgen geht es für die Selber Wölfe zu den Eispiraten Crimmitschau. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Wir sind wieder live dabei in der Euroherz-Eiszeit.

Sie haben alles besser machen wollen, am Ende haben aber die falschen Wölfe gewonnen. In der DEL2 mussten sich die Selber Wölfe am Abend zuhause mit 3:5 gegen den EHC Freiburg geschlagen geben. Die Tore für Selb erzielten Kruminsch, Naumann und Miglio.

