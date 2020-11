Eishockey: Selber Wölfe landen siebten Sieg in Folge

Die Selber Wölfe bleiben in der Eishockey-Oberliga auf Erfolgskurs. Beim EC Peiting setzten sich die Wölfe mit 5:4 nach Verlängerung durch und feierten den siebten Sieg in Folge. Die Tore in der regulären Spielzeit erzielten Linden, Miglio, Möchel und Schiener. Das entscheidende Tor nach 22 Sekunden in der Overtime gelang – wie schon gegen Füssen – Kapitän Ondruschka:

In der Tabelle bleiben die Selber auf dem zweiten Platz. Bereits morgen steht das nächste Spiel an: dann kommt der Deggendorfer SC mit Ex-Trainer Henry Thom ins Vorwerk. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz und Sprade TV berichten wie gewohnt live.