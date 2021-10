Eishockey: Selber Wölfe können nicht an vergangenes Wochenende anknüpfen

Nach zwei Siegen am vergangenen Wochenende hat die Selber Wölfe am Abend (Fr.) wieder die Realität eingeholt: Bei den Dresdner Eislöwen verlieren sie mit 2:6. Die Tore für die Wölfe haben Thompson und Miglio geschossen. Die Gründe für die erneute Niederlage sind für Co-Trainer Marc Thumm an der Spielweise der Wölfe ersichtlich:

In der Tabelle belegen die Wölfe den vorletzten Platz.

Das nächste Spiel in der DEL 2 gibt’s morgen Abend: Gegen die Ravensburg Towerstars müssen die Jungs von Trainer Herbert Hohenberger in der heimischen Netzsch-Arena ran. Erstes Bully ist um 17 Uhr, Radio Euroherz und Sprade TV sind live dabei!