Eishockey: Selber Wölfe gehen mit Silbermann auch in DEL2

Mauriz Silbermann bleibt auch in der DEL2 mit an Bord, teilt der VER Selb mit. Mit dem 21 Jahre alten Verteidiger haben die Wölfe inzwischen jemanden unter Vertrag, der in Selb das Eishockeyspielen gelernt hat und mittlerweile zum Stammspieler gereift ist. Vergangene Saison ist Silbermann bei allen Spielen auf dem Eis gestanden. Trotz seines jungen Alters hat der gebürtige Hofer bereits 180 Oberliga-Spiele für die Wölfe absolviert und sogar einen Treffer erzielt.

Das könnte Sie auch interessieren

Oberfranken: Afghanische Ortskräfte auch in Wunsiedel untergebracht

Seit der Machtübernahme der Taliban ist die Lage in Afghanistan dramatisch, vor allem am Flughafen in Kabul. Auch die Bundeswehr hilft, (…)

Corona-Update: Weiterer Todesfall im Landkreis Wunsiedel

Seit heute gilt in Bayern die sogenannte 3G-Regel in Innenräumen. Also zum Beispiel in der Gastronomie oder beim Friseur müsst ihr (…)

Franken-Sachsen-Magistrale: Bundesverkehrsministerium soll Elektrifizierung noch im Sommer beauftragen

Schon seit Jahren ist sie ein Dauerthema: Die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Bei einer Bahnkonferenz in Wunsiedel (…)

Vogtlandkreis: Jugendamt sucht Pflegeeltern

Nicht immer können Kinder bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Gründe dafür gibt es viele. Aber gerade dann brauchen Kinder (…)

Yvonne Magwas informiert: Fast 54 Millionen Euro floss von KfW ins Vogtland

Für Wohnraum, die Folgen der Corona-Pandemie oder des Hochwassers: Für viele verschiedene Bereiche gibt die KfW, die Kreditanstalt für (…)

Kontrolle im Zug: Schleierfahnder finden Drogen in Schirnding

Züge sind übliche Orte, an denen die Grenzpolizei regelmäßig kontrolliert. So eine Kontrolle hat es auch gestern Vormittag in (…)