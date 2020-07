Eishockey: Selber Wölfe erhalten Lizenz

Der Plan ist, dass die neue Saison in der Eishockey-Oberliga am 16. Oktober startet. Doch Sicherheiten gibt es während der Corona-Pandemie kaum. Zumindest eines aber ist sicher: Sobald die Saison startet – egal wann und ob mit oder ohne Zuschauer – die Selber Wölfe werden dabei sein. Der Verein hat jetzt vom DEB seine Zulassung ohne Auflagen erhalten. Trotz der Freude darüber herrscht auch bei den Selber Wölfen in vielen Fragen nachwievor Unsicherheit. „Wir müssen jetzt einfach abwarten, können viele Entscheidungen nur bedingt bis gar nicht beeinflussen. Der Deutsche Eishockeybund arbeitet bekanntlich an mehreren Szenarien und natürlich hoffen alle, dass wir beim im Oktober verspätet festgelegten Saisonstart auch mit Zuschauern starten dürfen“ – so Vorstand Jürgen Golly in einer Pressemitteilung.