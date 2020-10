Die Selber Wölfe haben auch ihr drittes Vorbereitungsspiel auf die neue Eishockey-Oberliga-Saison gewonnen. Bei den Black Dragons Erfurt aus der Oberliga Nord setzten sich die Wölfe mit 4:1 durch. Die Tore erzielten Geisberger, Hammerbauer, Ondruschka und Slavetinsky. Am kommenden Wochenende testen die Wölfe vor dem Saisonstart noch zweimal gegen Leipzig. Am Freitag steht zunächst das Auswärtsspiel im Kohlrabizirkus an – am Sonntag kommen die Ice Fighters dann ins Vorwerk.