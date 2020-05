Die Polizei Oberfranken warnt aktuell vor falschen Bankmitarbeitern, die ahnungslose Bürger in Oberfranken anrufen. Die Betrüger geben (…)

Während in Dinkelsbühl und Feuchtwangen Theater-Festspiele in veränderter Form weiterlaufen, haben sich die Luisenburg-Festspiele (…)

Corona: Update am Nachmittag

In der FOS/BOS in Hof und in der Hofer Berufsschule hat sich jeweils ein Schüler mit dem Corona-Virus angesteckt. Das meldet aktuell (…)