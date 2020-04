Eishockey-Profi wird Botschafter von Kinderhospiz-Stiftung

München (dpa/lby) – Der Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun setzt sich für unheilbar und schwerst erkrankte Kinder und deren Familien ein. Der 24 Jahre alte Profi aus der NHL ist neuer Botschafter der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. «Ich freue mich sehr, dass ich AKM-Botschafter sein darf und es macht mich stolz, dass ich die Stiftung auf diesem Weg unterstützen kann», sagte Kahun am Mittwoch in einer Mitteilung.

Die Stiftung betreut nach eigenen Angaben seit 2004 Familien mit unheilbar kranken und lebensbedrohlich schwersterkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München und Bayern. In dem Team engagieren sind unter anderem Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Ehrenamtliche.

Kahun, der in der nordamerikanischen Eliteliga NHL für die Buffalo Sabres spielt, hatte jüngst wegen der Corona-Krise die Spendenaktion «Kahun kämpft für Kinderherzen» initiiert und bereits mehr als 15 000 Euro eingesammelt. Bis Monatsende sollen mindestens 20 000 Euro zusammenkommen. «Ich wollte immer schon mal so etwas machen. Als ich ein Kind war, habe ich mich immer gefreut, wenn Spieler mir ein Autogramm oder einen Schläger gegeben haben. Das wollte ich eines Tages zurückgeben», sagte der in Tschechien geborene Sportler.

Die AKM zählt auf die Aufmerksamkeit durch den Eishockey-Star. «Ich finde es einfach großartig, dass sich so ein junger Profisportler für unsere Familien einsetzen möchte», sagte Geschäftsführerin Christine Bronner. «Wir brauchen dringend solche Persönlichkeiten, um auf die wichtige Arbeit für schwerkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufmerksam zu machen. Ein junger Sportler hat hier bestimmt viele Möglichkeiten – und darauf freuen wir uns sehr!»