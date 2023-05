Eishockey-Profi Hede bleibt bei den Nürnberg Ice Tigers

Die Nürnberg Ice Tigers haben in Constantin Braun einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Wie der fränkische Verein aus der (…)

Eishockey-Talent Maksymilian Szuber hat eine weitere Hürde auf dem erhofften Weg in die nordamerikanische Profiliga NHL genommen. (…)

Stürmer Jerome Flaake will in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga seine Tore für die Augsburger Panther erzielen. (…)

Söderholm legt in München los: «Gut in Europa»

Als neuer Trainer des EHC Red Bull München will Toni Söderholm nicht nur in der DEL erfolgreich sein. Auch in Europa möchte er mit dem (…)