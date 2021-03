Die Selber Wölfe sind mit einem Heimsieg in die Playoffs der Eishockey-Oberliga gestartet. Gegen die Lindau Islanders setzte sich die (…)

Eishockey-Oberliga: Wölfe starten mit Heimsieg gegen Lindau in Playoffs

Die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga das letzte Spiel der Hauptrunde gewonnen. Gegen den SC Rießersee setzten sich die (…)

Leere Tribünen in der Netzsch Arena? Ab jetzt nicht mehr! Die Wölfe Juniors haben sich für die Aufstieg-Playoffs etwas Besonderes (…)

Nichts zu holen gab es am Abend für die Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga. Trotz einer frühen 2:0-Führung unterlagen die Wölfe bei (…)

Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe gehen am Bodensee baden

Eishockey Oberliga: PlayOff-Gegner der Selber Wölfe steht fest

Für die Selber Wölfe heißt es an diesem Wochenende erst mal durchschnaufen. Am Dienstag geht es dann in die PlayOffs. Und jetzt steht (…)