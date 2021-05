Eishockey-Playoffs: Selber Wölfe erzwingen Spiel 5

Die Entscheidung um die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga ist vertagt. Die Selber Wölfe haben Spiel 4 der Playoff-Final-Serie gegen die Hannover Scorpions mit 2:0 gewonnen und damit die Best of Five-Serie ausgeglichen. Die Tore erzielten Miglio und Gelke. Überragender Spieler war Torhüter Michel Weidekamp, dem bereits den dritten Shutout in den Playoffs gelang:

Das entscheidende Spiel um die Meisterschaft und den Aufstieg in die DEL2 findet morgen in Mellendorf statt. Radio Euroherz berichtet ab 16 Uhr 30 live in der „Eiszeit“.