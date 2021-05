Eishockey-Playoff-Finale: Hannover vs. Selb – Spiel 3

Im Krimi um die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga steht am Abend der dritte Akt auf dem Programm. In der Best of Five-Serie zwischen den Selber Wölfen und den Hannover Scorpions steht es 1:1 – heute treffen beide Mannschaften wieder in der Wedemark aufeinander. Beflügelt durch den Heimsieg nach Penaltyschießen gehen die Wölfe mit breiter Brust ins Spiel und wollen sich den Matchpuck sichern. Stürmer Feodor Boiarchinov:

Spielbeginn in der hus de Groot-Eisarena in Mellendorf ist um 20 Uhr … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.