Eishockey: Oberligisten fühlen sich von Politik vergessen

Die Eishockey-Oberligisten fühlen sich von der Politik vergessen. Von den 200 Millionen, die der Bund an Profiteams außer der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ausschüttet, sehen die Vereine der dritthöchsten Eishockey-Liga keinen Cent – auch die Selber Wölfe gehen nach aktuellem Stand leer aus.

Aus diesem Grund steht heute eine Videokonferenz aller Oberligisten mit DEB-Sportdirektor Schaidnagel an. Aktuell fühlen sich die Oberligisten vom Verband gegenüber der Politik nicht ausreichend vertreten. Jetzt soll das weitere Vorgehen geklärt werden. Je nachdem wie die Sitzung verläuft, wollen die Vereine entweder mit dem Verband oder alleine agieren. Ziel ist es, die Politik auf die zum Teil existenz-bedrohende Situation der Vereine aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob wieder Fans in die Stadien dürfen. Ohne Zuschauer könne und werde man nicht überleben, so der Tenor der Clubs. Deshalb steht auch ein Rahmenvertrag mit Sprade TV auf der Agenda – so sollen Oberliga-Spiele zumindest per Stream mitverfolgt werden können.