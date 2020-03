Eishockey: Oberligasaison 2019/20 wird wohl vor Beginn der Aufstiegs-Playoffs abgebrochen

Nach der Playoff-Absage in der DEL und der DEL2 scheint nun auch eine entsprechende Absage in der Eishockey-Oberliga fix. Dies gaben zumindest der Herner EV, die Hannover Indians sowie die Tilburg Trappers via Facebook bekannt. Eine offizielle Bestätigung durch den DEB steht allerdings noch aus.

Damit war auch der Rostocker Sieg im dritten Pre-Playoff-Spiel am Dienstagabend wertlos. Die Partie in Duisburg war somit die letzte der Oberliga-Spielzeit 2019/20. Da es aus der DEL2 keinen sportlichen Absteiger gibt, wird es aus den Oberligen entsprechend auch keinen Aufsteiger geben.

Wie es in Bezug auf den Auf- und Abstieg aus den Oberligen – vor allem zwischen der Oberliga Süd und der Bayernliga – aussieht, ist gegenwärtig noch offen.