Ein Wochenende der Gegensätze wartet in der Eishockey-Oberliga auf die Selber Wölfe … bevor es am Sonntag zum abgeschlagenen Schlusslicht nach Landsberg geht, steht heute das Topspiel bei Spitzenreiter Eisbären Regensburg an. Im Kampf um die Tabellenführung hat das Spiel durchaus bereits vorentscheidenden Charakter. Stürmer Dennis Schiener:

Spielbeginn in Regensburg ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.