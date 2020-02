Eishockey-Oberliga: Wölfe vs. SCR

Die Selber Wölfe bekommen es an diesem Wochenende zweimal mit demselben Gegner zu tun. Gegen den SC Rießersee wollen die Wölfe im Kampf um den sechsten Platz Punkte gut machen. Heute spielt man zunächst zu Hause, am Sonntag muss man dann in Garmisch-Partenkirchen antreten. Co-Trainer Marc Thumm:

Bei den Wölfe fehlen heute der verletzte Gelke und der gesperrte Schmidt – dafür steht Verteidiger Bär wieder im Kader. Erstes Bully im Vorwerk ist um 20 Uhr … Radio Euroherz ist in der „Eiszeit“ live dabei.