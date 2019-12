Eishockey-Oberliga: Wölfe vs. DSC

Ohne Druck fahren die Selber Wölfe heute in der Eishockey-Oberliga zum Auswärtsspiel nach Deggendorf. Nach den beiden Siegen gegen Weiden und Höchstadt hat man das Erreichen der Meisterrunde wieder in der eigenen Hand. Druck hat allerdings Trainer Henry Thom, der nach dem Ultimatum des Vorstandes das Spiel eigentlich gewinnen muss, um im Amt zu bleiben. Vorstand Jürgen Golly betont aber im Euroherz-Interview, dass ein Trainerwechsel nur Sinn ergebe, wenn die Mannschaft von Thom nicht mehr motiviert werden könne. Das Auftreten sei entscheidender als das Ergebnis für die Trainerfrage.

Deggendorf gegen Selb … erstes Bully ist um 18 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.