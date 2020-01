Eishockey-Oberliga: Wölfe verlieren in Rosenheim

Gut gespielt, aber keine Punkte. Das ist das bittere Fazit des Auswärtsspiels der Selber Wölfe am Abend bei den Starbulls Rosenheim. Obwohl die Wölfe zwei Drittel das bessere Team waren, unterlagen sie am Ende mit 1:3. Mal wieder trauerten sie am Ende den vergebenen Chancen nach.

Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde bleiben die Wölfe Neunter – der Vorsprung auf den 11. Platz, der die Abstiegsrunde bedeuten würde, beträgt allerdings nur noch zwei Punkte. Morgen empfangen die Selber die Eisbären Regensburg. Erstes Bully im Vorwerk ist um 18 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.