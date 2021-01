Die Siegesserie der Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga ist gerissen. Nach zuletzt acht Erfolgen in Folge unterlagen die Wölfe am Abend in Memmingen mit 0:2. Co-Trainer Marc Thumm:

Trotz der Niederlage bleiben die Wölfe Spitzenreiter – nächster Gegner sind morgen die Passau Black Hawks. Spielbeginn in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz und Sprade TV sind dann wieder live dabei.