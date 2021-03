Die Selber Wölfe starten am Abend in die Playoffs der Eishockey Oberliga. Im Viertelfinale bekommen es die Wölfe mit den Lindau Islanders zu tun. Gegen den Tabellenachten der Hauptrunde gehen die Selber als Favorit in die Best-of-Five-Serie. Co-Trainer Marc Thumm:

Wer drei Spiele gewinnt, steht im Halbfinale. Spielbeginn in der Netsch-Arena ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz und Sprade TV sind live dabei.