Nach einem spielfreien Freitag geht es für die Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Wölfe gastieren morgen beim EC Peiting, der nach zwei positiven Corona-Fällen in der Mannschaft seit dem 10. November in Quarantäne war. Obwohl die Oberbayern zwei Wochen nicht trainieren und spielen durften, erwartet Wölfe-Stürmer Herbert Geisberger ein schweres Spiel:

Erstes Bully in Peiting ist morgen um 17 Uhr … Radio Euroherz und Sprade sind live dabei.