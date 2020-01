Eishockey-Oberliga: Wölfe schlagen Peiting

Die Selber Wölfe eilen in der Eishockey-Oberliga von Sieg zu Sieg. Gegen den EC Peiting setzten sich die Wölfe am Abend vor knapp 13 Hundert Zuschauern mit 5:4 nach Verlängerung durch. Dabei hat sich die Mannschaft von Henry Thom, der auf die erkrankten Gare und Turner verzichten musste, auch durch einen viermaligen Rückstand sowie Verletzungen von Gelke und Kabitzky nicht groß beeindrucken lassen. Die Tore für Selb erzielten Kolb, Müller, Pisarik und zweimal Ondruschka, dem in der vierten Minute der Verlängerung auch der Siegtreffer gelang.

Allerdings muss man noch etwas um die Punkte bangen, denn der EC Peiting hat Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Grund ist ein angeblicher Fehler der Schiedsrichter nach einer doppelten Strafzeit gegen die Oberbayern. Nun muss der Verband entscheiden, ob eine Regelbeugung vorliegt oder nicht.

In der Tabelle bleiben die Wölfe Achter. Morgen gehts zu den Lindau Islanders, die aktuell zwei Punkte hinter den Selbern liegen. Spielbeginn am Bodensee ist um 18 Uhr … Radio Euroherz ist in der „Eiszeit“ live dabei.