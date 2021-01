Die Selber Wölfe wollen in der Eishockey-Oberliga ihre Erfolgsserie fortsetzen und die Tabellenführung weiter ausbauen. Am Abend sind (…)

Auf die Selber Wölfe wartet am Abend in der Eishockey-Oberliga eine vermeintlich leichte Aufgabe. Die Wölfe sind zu Gast bei (…)

Die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga auch das dritte Duell gegen den EV Füssen für sich entschieden. Am Ende hieß es nach (…)

Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe sind hungrig auf mehr

Acht Siege in Folge und Platz 2 in der Tabelle – die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga einen Lauf. Den wollen sie am (…)