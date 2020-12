Eishockey-Oberliga: Wölfe gehen als Spitzenreiter ins neue Jahr

16 Siege aus 18 Spielen – die Selber Wölfe sind derzeit in der Eishockey-Oberliga eine Klasse für sich. Der Lohn ist die Tabellenführung. Trotzdem kann sich Vorstand Jürgen Golly nur bedingt über den Erfolg der Mannschaft freuen. Die Corona-Pandemie überschattet die Saison nach wie vor:

Erst gestern / am Mittwoch mussten wieder Spiele wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt werden. Läuft alles planmäßig steht für die Selber Wölfe am Sonntag / morgen das nächste Spiel an – Gegner sind dann die Blue Devils Weiden.