Eishockey-Oberliga: Wölfe gegen Peiting

Im letzten Heimspiel vor der kurzen Weihnachtspause bekommen es die Selber Wölfe am Abend in der Eishockey-Oberliga mit dem EC Peiting zu tun. Auch wenn die Oberbayern derzeit nur auf dem neunten Platz stehen, erwartet Stürmer Lukas Klughardt eine schwierige Aufgabe:

Mit dabei ist am Abend erstmals Neuzugang Lukas Miculka – der 31jährige Tscheche mit deutschem Pass soll dem Kader noch mehr Tiefe verleihen. In 140 Bayernliga-Spielen für Waldkraiburg und Dorfen erzielte er 166 Tore und 187 Vorlagen. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr … Radio Euroherz und Sprade TV sind live für euch dabei.