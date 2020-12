Schlag auf Schlag geht es in diesen Tagen in der Eishockey-Oberliga zu. Bereits am Abend steht für die Selber Wölfe das nächste Heimspiel an. Zu Gast in der Netzsch-Arena ist dann mit dem Deggendorfer SC einer der Topfavoriten auf den Meistertitel. Auch wenn die Niederbayern derzeit als Tabellensiebter den eigenen Ansprüchen etwas hinterher hinken, erwartet Kapitän Florian Ondruschka ein schwieriges Spiel:

Erstes Bully ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz und Sprade TV übertragen live.