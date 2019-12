Die Selber Wölfe bekommen es am Abend in der Eishockey-Oberliga erneut mit dem Deggendorfer SC zu tun. Nach der unglücklichen 4:5-Niederlage vom Samstag, wollen die Wölfe heute den Spieß umdrehen. Stürmer Dennis Schiener:

An der Wölfe-Bande steht weiterhin Henry Thom. Der Vorstand hat dem in der Kritik stehenden Trainer – trotz der Niederlage am Samstag – das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen. Erstes Bully im Vorwerk ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.