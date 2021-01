Auf die Selber Wölfe warten an diesem Wochenende in der Eishockey-Oberliga gleich zwei Topspiele. Bevor es am Sonntag zu Hause gegen Regensburg geht, muss die Mannschaft von Herbert Hohenberger am Abend bei den Starbulls Rosenheim ran.

Der neu verpflichtete Stürmer Feodor Boiarchinov feiert heute sein Debüt im Wölfe-Trikot. Erstes Bully in Rosenheim ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.