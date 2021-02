In der Eishockey-Oberliga steht am Abend das absolute Topspiel auf dem Programm: die Selber Wölfe gastieren als Tabellenzweiter bei Spitzenreiter Eisbären Regensburg. Die Oberpfälzer haben auf eigenem Eis bislang keinen Punkt abgegeben – das wollen die Wölfe ändern und als erstes Team in Regensburg punkten. Stürmer Herbert Geisberger:

Erstes Bully in Regensburg ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz ist in der „Eiszeit“ live für euch dabei.