Eishockey-Oberliga: Teilnehmer bekannt – Starttermin noch nicht

Mit je 13 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel soll die Eishockey-Oberliga wieder an den Start gehen. Wie der DEB heute mitteilt, sind alle Zulassungsunterlagen fristgerecht eingegangen und werden nun geprüft. Die Selber Wölfe könnten somit auf zwei Neuzugänge aus der Bayernliga treffen: die Landsberg Riverkings und die Passau Black Hawks haben für die kommende Saison gemeldet. Wann diese nun genau beginnt, da will man sich in der Woche ab dem 22.Juni festlegen, so DEB-Ligenleiter Markus Schubert gegenüber REH. Derzeit richtet man alle Planungen auf einen regulären Ligastart Ende September/Anfang Oktober aus. Allerdings werden auch Alternativszenarien für einen späteren Start erarbeitet.