Eishockey-Oberliga Süd: Wölfe spielen am Sonntag gegen den EV Füssen

Und wieder gibt es einige Änderungen in der Eishockey-Oberliga Süd: Die Selber Wölfe spielen am kommenden Sonntag gegen den EV-Füssen – und nicht wie ursprünglich geplant gegen den Höchstadter EC. Grund dafür sind diverse Quarantäne-Verordnungen in den Mannschaften: Der Höchstadter EC ist unter anderem in Quarantäne und kann damit am Wochenende nicht spielen. Deshalb heißt es am Sonntag: VER Selb gegen den EV Füssen in der Netzsch-Arena – Erstes Bully ist bereits um 17 Uhr – Ihr könnt das Spiel in der Euroherz-Eiszeit und auf Sprade TV live verfolgen. Auch heute Abend übertragen wir das Spiel live – dann sind die Selber Wölfe in Deggendorf zu Gast. Erstes Bully in der Partie ist um 20 Uhr.