Die Selber Wölfe starten am Abend mit einem Auswärtsspiel in Weiden in die Meisterrunde der Eishockey-Oberliga. Nachdem der Klassenerhalt geschafft ist, nimmt man jetzt die Playoffs ins Visier. Hierzu müssen die Wölfe drei Punkte Rückstand auf Lindau aufholen. Co-Trainer Marc Thumm:

Erstes Bully in Weiden ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.