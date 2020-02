In der Eishockey-Oberliga steht für die Selber Wölfe am Abend ein Auswärtsspiel beim EC Peiting auf dem Programm. Hier wollen die Selber den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen und so den achten Platz verteidigen. Co-Trainer Marc Thumm:

Erstes Bully in Peiting ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.