Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe warten weiter auf Halbfinalgegner

Die Selber Wölfe müssen weiter auf ihren Gegner im Playoff-Halbfinale der Eishockey-Oberliga warten. Während sich die Wölfe, Rosenheim und Höchstadt in ihren Serien jeweils klar mit 3:0-Siegen durchgesetzt haben, muss ausgerechnet der Hauptrundenerste aus Regensburg nachsitzen. In der Serie zwischen den Eisbären und den Memmingen Indians steht es 2:2 – die Entscheidung fällt hier erst an Gründonnerstag. Setzt sich Regensburg durch, heißt der Gegner Rosenheim – ansonsten geht es gegen Memmingen. Auf jeden Fall haben die Wölfe am Samstag Heimrecht – das erste Auswärtsspiel findet am Ostermontag statt. Radio Euroherz ist bei allen Spielen der Wölfe für euch live dabei.