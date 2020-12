Eishockey Oberliga: Selber Wölfe verlieren gegen Starbulls Rosenheim ihr zweites Spiel

Mit neun Siegen in Serie sind die Selber Wölfe am Abend gegen die Starbulls Rosenheim angetreten. Nach dem Spiel war klar: die Serie ist gerissen. Mit 2 zu 1 haben die Hausherren in der Eishockey-Oberliga Süd gewonnen. Das einzige Tor für die Wölfe hat Lukas Slavetinsky geschossen. Co-Trainer Marc Thumm nach dem Spiel in der Euroherz-Eiszeit:

In der Tabelle bleiben die Wölfe auf dem 2. Platz. Dass sie das Gewinnen dennoch können, können sie morgen wieder unter Beweis stellen. Dann geht’s auswärts bei den Höchstadt Alligators ran. Radio Euroherz berichtet live in der Eiszeit.